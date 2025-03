Ilgiorno.it - Insegnare il litigio con il rispetto

Leggi su Ilgiorno.it

Una delle cose più difficili daai bambini è il senso del, un modo sano per esprimere la propria frustrazione, la propria rabbia, il proprio malcontento, senza mai perdere di vista ildell’altro. Marta Versiglia (foto), pedagogista e counselor di lunga esperienza, insegna alle famiglie a gestire bene il momento del conflitto, per trasformare le contrarietà in occasioni per conoscersi meglio. Lo fa attraverso sei appartamenti di un immaginario condominio, in cui vivono altrettante famiglie all’apparenza molto diverse. Se ne parlerà alle 16 di oggi (sabato) alla biblioteca comunale.