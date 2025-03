Juventusnews24.com - Infortunio Salvai, ottime notizie in casa Juventus Women: la bianconera è tornata ad allenarsi in gruppo! – FOTO

Arrivanoin, reduce dalla vittoria in semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina che vale l'accesso all'ultimo atto della competizione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Ceciliaadcon il resto delcome testimoniano lepubblicato dall'account Instagram ufficiale delle bianconere. La giocatrice, che non ha mai giocato in questa stagione, aveva rimediato unal secondo allenamento estivo.