Juventusnews24.com - Infortunio Gatti: il difensore ce la fa per Juve Atalanta? Ultime sulle sue condizioni, ecco cosa sarà decisivo

di RedazionentusNews24: iltorna persueper il suo rientroIn casaa tenere il fiato sospeso sono ledi Federicoin vista della partita di domani contro l’, visto che ilsi è allenato a parte negli ultimi due giorni a causa di un leggero affaticamento.resta in dubbio per il big match contro i nerazzurri dell’Allianz Stadium in programma alle 20.45 ma, come riferito da La Gazzetta dello Sport, farà di tutto per esserci. Thiago Motta deciderà solamente dopo il provino di oggi:l’allenamento odierno di rifinitura, dunque, per capire se tornerà a disposizione oppure no.Leggi suntusnews24.com