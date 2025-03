Infortunio Dimarco si allungano i tempi di recupero?

Leggi su Ilnerazzurro.it

In uno dei momenti più delicati della stagione, l’Inter non può contare su uno dei giocatori cardine del suo 11 iniziale, vale a dire Federico. L’esterno italiano, che si è infortunato durante la partita Scudetto contro il Napoli dello scorso sabato dopo aver segnato su punizione, non ha poi giocato in settimana in Champions League col Feyenoord e non ci sarà neanche stasera. C’è incertezza sui suoidi, che potrebbero allungarsi.torna solo dopo la sosta?Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, lo stop dell’esterno italiano rischia di essere un problema non solo per l’Inter, ma anche per la Nazionale di Luciano Spalletti, che a fine mese dovrà disputare i quarti di Nations League contro la Germania, e potrebbe dover cambiare qualche pedina della sua formazione titolare.