Juventusnews24.com - Infortunati Juve, Thiago Motta fa il punto in vista dell’Atalanta: la scelta su Gatti e Renato Veiga! C’è una nuova assenza

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24fa ilin: tutti i dettagli sui bianconeri disponibili per il matchMisterha fatto ilin conferenza stampa per quanto riguarda la situazionein casaindella sfida contro l’Atalanta. Recuperatimentre non ci sarà Rouhi.«Bene abbiamo fatto un’ottima settimana, ho visto i ragazzi bene negli allenamenti fatti. Quelli che ci saranno domani sono pronti ad affrontare una grande squadra come l’Atalanta. Non ci saranno Rouhi, Cabal, Bremer, Milik, Douglas, Savona e Conceicao. Gli altri tutti disponibili».LA CONFERENZA STAMPA DIPREATALANTALeggi suntusnews24.com