Tpi.it - Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 marzo su Rai 3

Leggi su Tpi.it

chie ospiti, 82025, Rai 3Questa sera, sabato 82025, alle ore 21 su Rai 3 va in ondachi, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente esicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte ledi stasera.Un viaggio tra Italia, Africa e America Latina dove la costante di questi ragazzi è combattere la dittatura degli interessi economici, le speculazioni, l’indifferenza verso la salvaguardia della Terra. Sono professionisti, laureati che lasciano il lavoro in città per tornare alla terra, coltivano grani antichi, fanno il pane nei forni di comunità, praticano l’agricoltura rigenerativa, producono biologico e si oppongono a chi vorrebbe trasformare i campi in distese di pannelli fotovoltaici.