Liberoquotidiano.it - "Incontro segreto con Harry, esclusa Meghan": William e Kate terremotano la famiglia reale

Middleton e il principeavrebbero incontrato in granil principesenza la moglie,Markle. Riconciliazione in vista? Pare che questo sia il desiderio della principessa del Galles. Lo riporta il tabloid inglese Closer. I futuri re e regina d'Inghilterra sono partiti a inizio febbraio per l'isola di Mustique, nei Caraibi, per godersi una settimana di riposo. Insieme a loro anche i figli George, Charlotte e Louis. Proprio lì, secondo la fonte che ha parlato con la rivista Closer, la coppia avrebbe visto il duca di Sussex. A sentire la sua mancanza nell'ultimo periodo sarebbe stata la Middleton, che quindi starebbe cercando in tutti i modi di far riconciliare i fratelli e di conseguenza l'intera. Il secondogenito di Lady D avrebbe raggiunto suo fratello e consorte domenica 16 febbraio, subito dopo la cerimonia di chiusura degli Invictus Games in Canada.