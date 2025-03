Ilgiorno.it - Incontro pubblico: cambia la location

Leggi su Ilgiorno.it

Cambio di sede per l’assemblea sui cantieri di Pedemontana a Vimercate. Lunedì sera l’si terrà all’auditorium del Centro scolastico Omnicomprensivo in via Adda alle 21 e non in biblioteca. A farre idea all’amministrazione, la forte partecipazione prevista. Alla serata condotta dal sindaco Cereda si discuterà della situazione di Velasca, del deposito di terra, del via vai di camion da Oreno e delle alternative per evitare "una convivenza insostenibile".Bar.Cal.