Lanazione.it - Incontro a San Gimignano. Agricoltura ‘piatto forte’ al Centro civico Granaglie

e agricoltori. Realtà a Sanche vuol dire lavoro ed economia. Tema dell’promosso, organizzato dal Partito democratico, guidato dal segretario del Pd e vice sindaco Niccolò Guicciardini alle. Con a fianco il sindaco Andrea Marrucci, l’europarlamentare Dario Nardella del gruppo in commissione europeae sviluppo rurale, la presidente della Coldiretti Toscana Letizia Cesani e dal senatore Silvio Franceschelli membro della commissione nazionale industria e commercio, turismo e produzione alimentare. In platea un numeroso pubblico di operatori di settore, gli agricoltori del territorio e oltre confine. L’ex sindaco di Firenze Dario Nardella ha rimesso in fila il lavoro europeo il ruolo fondamentale degli agricoltori non solo da settore economico, ma da artefici delle bellezze del paesaggio e dei prodotti che ogni giorno è sulle tavole.