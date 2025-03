Ilrestodelcarlino.it - Incontri al liceo Monti su come contrastare la violenza di genere

Oggi ricorre la Giornata internazionale della donna e la Polizia di Stato incontra gli studenti del(indirizzi Economico Sociale e delle Scienze Umane) per promuovere la campagna di sensibilizzazione ’Questo non è amore’ e parlare didi. In occasione del 8 marzo il Commissariato di Polizia di Cesena, insieme al, ha organizzato una serie dirivolti agli studenti per sensibilizzarli sul tema dellacontro le donne. All’impegno quotidiano nelil fenomeno delladi, si aggiunge anche l’attività di prevenzione e di informazione della Polizia di Stato che ha l’obiettivo di contribuire ad un cambiamento culturale. Nel corso deglipersonale esperto della materia ha illustrato gli elementi caratterizzanti ladie ladomestica, soffermandosi in particolare su reatilo stalking e il revenge porn, in quanto fenomeni che negli ultimi tempi stanno riguardando sempre più giovani.