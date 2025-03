Anteprima24.it - Incidente sullo svincolo di Sala Consilina, disagi sull’A2

A causa di un, avvenuto in prossimità dellodi, in provincia di Salerno, sono provvisoriamente chiuse le corsie di marcia e di emergenza, in direzione Fisciano lungo la A2 "Autostrada del Mediterraneo". Il sinistro, avvenuto al km 92,900, ha coinvolto un mezzo pesante che nell'impatto si è incendiato. Sul posto sono presenti le squadre Anas, del 118, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.