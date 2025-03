Incidente stradale per Vannacci | il generale illeso a Lido di Camaiore

Leggi su Corrieretoscano.it

DIcoinvolto in: ildiIlRoberto, europarlamentare Lega, è rimasto coinvolto in undi, provincia di Lucca, sabato 8 marzo.sta bene, è rimasto.L’a un incrocio tra via Italica e via del Termine.Ileuroparlamentare a bordo di una Kia Sportage si è scontrato contro una Fiat Doblò su cui viaggiava un uomo di, 60 anni, trasportato in codice verde per accertamenti all’ospedale Versilia.Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto è intervenuta la polizia municipale die sanitari del 118.