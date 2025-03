Fanpage.it - Incidente stradale per Roberto Vannacci a Lido di Camaiore: il tamponamento con un’altra auto allo Stop

Leggi su Fanpage.it

Il generale ora eurodeputatoè rimasto coinvolto in undi(Lucca). La suasi è scontrata con quella di un 60enne trasportato in ospedale in codice verde per ulteriori accertamenti.è rimasto illeso.