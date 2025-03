Dayitalianews.com - Incidente stradale in Versilia, coinvolto il generale Vannacci

Questa mattina, a Lido di Camaiore, in, ile europarlamentare Robertoè rimastoin un, fortunatamente senza conseguenze. Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Italica e via del Termine, a pochi chilometri da Viareggio (Lucca), città in cui risiede.Secondo le prime ricostruzioni,era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’altra vettura. Entrambi i conducenti sono rimasti illesi, mentre le auto hanno subito alcuni danni. La dinamica dell’è ora al vaglio della polizia municipale di Camaiore, ma dalle prime informazioni sembra che una delle due auto non abbia rispettato il segnale di stop.Dopo l’accaduto,ha rassicurato tutti con un messaggio sui social: “Grazie a tutti per l’interessamento.