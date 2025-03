Thesocialpost.it - Incidente stradale a Lido di Camaiore: coinvolto il generale ed europarlamentare Roberto Vannacci

DI– Sabato mattina, all’altezza di via Italica, ileddella Legaè rimastoin un. La dinamica dello scontro, che ha visto coinvolta un’altra vettura oltre a quella di, è ancora in fase di accertamento.Fortunatamente, nessuna delle persone a bordo dei due veicoli ha riportato gravi conseguenze. Lo stessosi trova in buone condizioni di salute ed è già rientrato a casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale diper effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.L'articolodiiledproviene da The Social Post.