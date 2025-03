Ilgiorno.it - Inchieste sull’urbanistica, l’altro filone d’indagine della Procura di Milano: residence universitari e mega hotel in centro

, 8 marzo 2025 – “Verranno fuori tutte le case per studenti, studentati, partirà una raffica.”. In una conversazione telefonica con il progettista Marco Cerri, intercettata dalla Guardia di Finanza lo scorso primo ottobre, l’ex dirigente comunale ora ai domiciliari Giovanni Oggioni esprime tutta la sua preoccupazione su uno dei fronti finiti sotto la lente. Il successivo 7 novembre, infatti, scatterà il sequestropalazzina con uno studentato già occupato tra via Lepontina 4 e via Valtellina 38, assieme al cantiere per un complesso residenziale sviluppato dalla società Green Stone. Gli studentati, annotano i pm, “nelle interpretazioni contorte di Oggioni, Andrea Viaroli (altro ex dirigente indagato, ndr) eCommissione paesaggio non generano volume e carichi urbanistici, costituendo mezzi di premialità edificatorie”.