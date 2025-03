Ilgiorno.it - Inchiesta sull’urbanistica: Giovanni Oggioni chiese ad Assimpredil di assumere il genero in cambio del via libera a un progetto

Milano – Emergono nuovi retroscena dalle carte dell’a Palazzo Marino che ha portato all’arresto di, l'architetto ed ex vice presidente della Commissione paesaggio del Comune di Milano da mercoledì agli arresti domiciliari per corruzione e altri reati. Non solo la figlia Elena lavorava nella società di sviluppo immobiliare Abitare In spa, ma l’ex dirigente comunale si era attivato per fareil, il marito avvocato dell'altra figlia, in. In, aveva dato seguito alla richiesta di trattare e approvare unedilizio nella stessa commissione comunale. È un particolare che emerge dagli atti dell'indagine coordinata dal pm Marina Petruzzella assieme ai colleghi Paolo Filippini e Mauro Clerici. Dimostrerebbe comesi fosse costruito una rete di fedelissimi per portare avanti un "sistema" ritenuto illecito e di cui ieri lui stesso, interrogato dal gip Mattia Fiorentini, ha invece negato l'esistenza.