Incendio su un camion sull'A2: traffico bloccato nei pressi di Sala Consilina

Momenti di tensione questa mattina neidello svincolo di, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo“, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Il sinistro è avvenuto al chilometro 92,900, provocando l’del veicolo.Per motivi di sicurezza, è stata disposta la chiusura temporanea delle corsie di marcia e di emergenza in direzione Fisciano.Soccorsi in azioneSul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118, le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile.Fortunatamente, il conducente delè riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il mezzo, uscendo illeso dall’incidente.Fonte: SalernoTodaySegui ZON.