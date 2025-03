Ilgiorno.it - Incendio doloso a Vertemate con Minoprio, le fiamme distruggono la villetta abbandonata

con(Como), 8 marzo 2025 - Sono state impegnate per tutta la notte cinque squadre dei vigili del fuoco arrivate in paese da Cantù, Como ed Erba per spegnere l'che ha completamente distrutto una. Il rogo, probabilmente, è divampato attorno a mezza notte e mezza e lein poco tempo hanno interessato entrambi i piani dell'abitazione in via Consortile dei Prati Lunghi, a dare l'allarme i residenti che sono stati svegliati dai bagliori e hanno sentito l'odore del fumo. Complesse le operazione di spegnimento perché laè crollata in alcune sue parti, in mattinata i vigili del fuoco erano ancora impegnati nello spegnimento per evitare nuovi focolai. Sul posto anche i tecnici del comando e i carabinieri per risalire alle cause del rogo.