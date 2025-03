Ilgiorno.it - In via Don Minzoni si proietta il film ritenuto lesivo dell’onore dell’esercito

Una serata di cinema e memoria storica si terrà venerdì 14 marzo a San Vittore Olona, con la proiezione del“Il Leone del Deserto“. L’evento, promosso dalle sezioni Anpi di San Vittore Olona e Cerro Maggiore con l’Associazione Culturale La Zuppiera e Un Ponte Per, inizierà alle 20.30 nella sala di via Don15. La pellicola, diretta dal regista siro-statunitense Mustapha Akkad e prodotta nel 1981, vanta un cast d’eccezione con attori come Anthony Quinn, Oliver Reed, Rod Steiger e Irene Papas. Ilracconta la strenua resistenza delle tribù libiche contro l’occupazione coloniale italiana e la repressione che ne seguì, un tema scomodo che portò alla sua censura in Italia. "“, ilfu bandito dalle sale per decisione del governo dell’epoca", spiegano dall’Anpi di Legnano.