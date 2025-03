Lanazione.it - In Toscana 10 progetti contro la disuguaglianza di genere

Firenze, 8 marzo 2025 - Dieciper contrastare e prevenire discriminazioni e disuguaglianze di. Ogni provinciasta portando avanti un suo progetto grazie ad un finanziamento regionale triennale che ammonta a 5 milioni e 727 mila euro. Questo, in sintesi, è ciò che ha prodotto il rifinanziamento della legge regionale del 2009 sulla 'cittadinanza di', che negli anni aveva visto prima il suo definanziamento e poi l'azzeramento delle risorse a causa delle difficoltà di bilancio e che in questa legislatura ha invece visto una dotazione economica senza precedenti, rilanciando l'impegno della Regionesul tema della parità di. I, si spiega in una nota, sono articolati secondo due filoni: il primo è quello delle azioni di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, obbligatorio per accedere al finanziamento, mentre il secondo, quello dei bilanci diper Comuni e Province, è facoltativo.