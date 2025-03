Lettera43.it - In questo 8 marzo per le donne è facile identificarsi con un uomo: Zelensky

Dal corteo anti-violenza allo sconto del 10 per cento sul sito di beauty, dalla maratona di film di registeal reading dedicato a Carla Lonzi: davanti alla vasta gamma di eventi in programma per l’Ottoverrebbe da dire «è tutto molto bello», se non fosse poco appropriato citare il defunto Bruno Pizzul, maschio e oltretutto appartenente alla categoria ultra-patriarcale dei giornalisti sportivi. Tutto molto bello, intelligente, militante, sì, ma così poco in linea con quello che sta succedendo, con quello che pensano e sentono le, troppo incerte sulle loro prospettive per trovare conforto negli slogan, nel ricordo delle matriarche del pensiero e dell’arte, e perfino negli sconti sulla skincare coreana.Un corteo studentesco a Milano, 82024 (Imagoeconomica).Pure il transfert con l‘underdog-madre-single Giorgia Meloni è fallitoIl transfert con Giorgia Meloni, l’underdog-madre-single-con-figlia che “ce l’ha fatta per tutte noi”, non è riuscito e non ci consola.