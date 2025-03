Agi.it - In magistratura la maggioranza è donna ma nei ruoli di vertice ci sono sempre più uomini

AGI -5.479, su un totale di magistrati in Italia pari a 9.662 unità, le donne ina fronte di 4.183 magistrati: le toghe 'rosa'quindi il 56,7% circa. Questi i dati, aggiornati al 5 marzo scorso, resi noti dall'ufficio statistico del Csm. Dal dossier, emerge che la percentuale complessiva di donne presenti inè lievemente aumentata rispetto allo scorso anno, quando era del 56,2%. I numeri, però, rappresentano ancora un quadro in cuiingli uomini a raggiungere i vertici degli uffici giudiziari, anche dopo che l'incarico più alto - quello di primo presidente della Cassazione - in, dal 6 marzo 2023, è ricoperto, per la prima volta, da una, Margherita Cassano. Infatti, quasi tre magistrati su quattro (il 68% circa) tra coloro - in totale 416 - che esercitano funzioni direttiveuomini: uno squilibrio che si registra negli uffici giudicanti, e, in modo ancora più accentuato, in quelli requirenti.