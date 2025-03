Ilfattoquotidiano.it - “In Europa l’8% degli intervistati ritiene accettabile dare uno schiaffo a una donna in casa”: il report Ue sulla violenza di genere

Diffusa, grave e poco denunciata. Per questi motivi ladiè “una crisi dei diritti umani” secondo lo European institute for gender equality (Eige), l’agenzia Ue per l’uguaglianza di, che ha lanciato un nuovo allarme sul fenomeno e chiesto azioni concrete ai Paesi membri. “Rileviamo sempre di più che lasi basa su controllo, predominio e disuguaglianza – dice con una nota la direttrice dell’ente Carlien Scheele -, servono azioni urgenti”. Mentre in Italia il governo ha introdotto l’ergastolo come reato autonomo, dall’ultimo focus Eige sul tema, pubblicato il 25 febbraio, emerge che il 31% delle donne nell’Ue ha subitofisica o sessuale dopo i 15 anni e che il 57% delle vittime riporta conseguenze di salute nel lungo termine legate agli abusi, tra cui traumi fisici e psicologici, ma il 31% delle donne non parla di quello che ha subito.