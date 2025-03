Ilgiorno.it - In bottega a 12 anni, ora è imprenditrice. Alessandra, esempio di forza delle donne

Fiorentini, hair stylist per passione da quando aveva 12. La sua è una storia di lavoro e imprenditoria lunga 55. Ha iniziato da bimba ad andare ine poi ha aperto il suo primo negozio di parrucchiera a 16, nel 1969. Un collega era il titolare ufficiale, ma una scrittura privata le affidava l’effettiva titolarità. "Fin da piccolissima volevo fare questo - ricorda- a 18mio papà ha potuto firmare un documento per l’emancipazione, necessario per intestarmi il negozio. “Ladi” era ufficialmente mia". Da lì ha continuato a lavorare con passione di giorno, frequentando le scuole serali: "Tutti i corsi che c’erano li ho fatti - racconta - parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo, qualifica di estetica". Curiosa e brillante nello studio come nel lavoro,approfondiva gli aspetti tecnici, quelli manageriali e la psicologia imprenditoriale.