Ilfattoquotidiano.it - “In Argentina Milei vuole tornare indietro su tutte le conquiste delle donne”. Da quando è al potere è cresciuta la povertà femminile

“Scendiamo in piazza a lottare. Abbiamo un governo cheche si tornisule politiche che abbiamo conquistato. Ci sono voluti anni per ottenerle. Vogliamo che le nostre voci continuino a essere ascoltate”. Jimena Aguilar è una lavoratrice comunitaria de La Poderosa, associazione che gestisce mense popolari in tutta l’. Lavora in una villa miseria nella città di La Rioja nel Nord del Paese: l’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, è tra le persone che partecipano alle manifestazioni organizzate in tutto il Paese. Movimenti femministi e, lavoratrici dell’economia popolare, la comunità Lgbtq+ e i sindacati scioperano contro lo smantellamentopolitiche di genere, i tagli alla spesa sociale e i discorsi di odio del presidente Javier