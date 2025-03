Ilfattoquotidiano.it - “In Afghanistan c’è un’apartheid di genere, le donne non possono andare a scuola, lavorare o parlare a voce alta”: l’appello di Pangea

Nella settimana delle celebrazioni per l’8 marzo, la Fondazionescende in piazza a Roma per continuare a tenere accesi i riflettori sulla situazione delle ragazze e dellein, dopo la presa del potere da parte dei Talebani, nell’agosto del 2021. “None non– dice Simona Lanzoni, vice presidente della Fondazione– quella che vivono è una segregazione vera e propria solo perché sono delle.”In piazza erano presenti anche diverse afghane, scappate dal Paese nell’agosto del 2021. Tra loro anche Frozan Nawabi che, in, lavorava per il ministero degli Esteri come direttrice generale per i Diritti Umani e per le Relazioni internazionali per le. “Le ragazze indevono stare a casa come se fossero in prigione – racconta – nonfare sport e nonneppurein un parco, per questo sosteniamo che c’è una apartheid di