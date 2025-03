Imprese lombarde la rincorsa delle donne | meno di una su cinque ha una dirigenza femminile Nella zona del Lario il tasso sale al 203%

Ilgiorno.it - Imprese lombarde, la rincorsa delle donne: meno di una su cinque ha una dirigenza femminile. Nella zona del Lario il tasso sale al 20,3%

Lecco, 8 marzo 2025 – È ancora lunga la strada della parità e il mondo dell’impresa non rappresenta un’eccezione. In Italia lefemminili attive sono circa 1,1 milioni, con un’incidenza sul totale pari al 22,7%. In Lombardia sono quasi 161mila, con un peso del 19,9% sul totale regionale. Lefemminili nell’area lariana, a fine dicembre 2024, sono 13.242 e rappresentano il 20,3% del totale. Lecco (con 4.752 aziende: 21,1%) è al 4° posto regionale e all’87° italiano e precede Como (con 8.490 realtà imprenditoriali, pari al 20%) che si trova in 10a posizione e al 100° posto della classifica. La classifica lombarda è guidata da Sondrio con il 24,2%, che è anche l’unica provincia della nostra regione a piazzarsi entro il 50° posto nazionale (al 36°). Occupazione e settori Il settore più rappresentato è il commercio (22,2%femminili), seguito dai servizi alla persona e dal turismo.