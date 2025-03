Impresa Use Scotti Rosa Batte Mantova ed è in semifinale di Coppa Italia

Leggi su Corrieretoscano.it

Use– San Giorgio77-55 (21-18, 41-33, 56-46)USE: Tarkovicova 21, Colognesi 20, Ruffini 2, Castellani 8, Antonini 1, Leghissa ne, Samoylych, Ianezic 7, Ndiaye 4, Chelini, Casini 3, Vente 11. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)SAN GIORGIOGRICOLTURA: Fietta 4, llorente 9, Fiorotto 4, Fusari 11, Orazzo 17, Dell’Olio 5, Cremona 3, Ramò 2, Cavazzuti, Ndiaye. All. Logallo (ass. Purrone, Gianfreda)ROSETO DEGLI ABRUZZI – Unada circoletto rosso nella storia del club. L’Useè indidi serie A2. A Roseto degli Abruzzi arriva una vittoria capolavoro per 77-55, la capolista dell’altro girone di serie A2 di basket.La squadra di coach Alessio Cioni vive momenti alterni durante l’arco dei quaranta minuti ma ha il merito di restare sempre unita, non mollare mai e trovare soprattutto nella difesa la forza di reagire e prendere in mano la gara nel parziale finale.