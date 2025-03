Ravennatoday.it - Impiega il doppio di manager donna rispetto alla media nazionale: azienda premiata dal Ministero

Leggi su Ravennatoday.it

Arriva la certificazione della parità di genere per Bunge,ravennate dell'alimentare, che si è vista consegnare l'attestato dal Dipartimento per le Pari opportunità del. È la primadi lavorazione dei semi oleosi a conseguire questo riconoscimento in Emilia-Romagna. La.