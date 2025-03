Zonawrestling.net - Impact 06.03.2025 E’ tempo di Steel Cage!

Leggi su Zonawrestling.net

ELIJAH vs BRIAN MYERS (2,5 / 5)Si apre con un match inedito questo nuovo episodio diin cui Elijah supera Myers nella sua prima contesa one on one in TNA. Fresco della firma del contratto con la compagnia, inizia con un successo la sua avventura, la quale rischia di essere offuscata da un attacco del System, sventato appena indall’intervento di Joe Hendry in soccorso del suo alleato.VINCITORE: ELIJAHBACKSTAGE: Le Spitfire continuano a prendersi gioco di Ash & Heather By Elegance per l’accordo scaturito dopo il match di settimana scorsa. In questo recap vediamo le 24h in cui Ash e Heather devono obbligatoriamente sottomettersi a tutti i voleri delle campionesse di coppia Knockouts.Va in scena il nuovo appuntamento settimanale con la First Class in cui AJ Francis e KC Navarro non fanno altro che vantare loro stessi e il loro percorso nella federazione.