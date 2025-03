Quifinanza.it - Immobiliare: settimana in rosso nonostante la BCE

Quella che si è appena conclusa è stata unafortemente negativa per il settorela Banca centrale europea abbia continuato a tagliare i tassi di interesse. La BCE ha infatti abbassato i suoi tassi di riferimento di 25 punti base, portando il tasso di deposito al 2,5%, e ha modificato il suo messaggio affermando che “la politica monetaria sta diventando “sensibilmente meno restrittiva”. Allo stesso tempo, la proposta del prossimo esecutivo tedesco di rilanciare la spesa pubblica per infrastrutture e difesa modificando la regola costituzionale sul cosiddetto “freno al debito” ha colto i mercati del tutto contropiede; sommata agli impegni dell’Unione europea per l’aumento delle spese per la difesa, ha fatto schizzare i rendimenti dei titoli di Stato, che hanno guadagnato oltre 40 punti base nell’ultima