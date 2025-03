Tg24.sky.it - Immagini Buongiorno 8 marzo. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

Ogni anno l'8si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale della donna. Istituita per rimarcare l'importanza della lotta per i diritti e l'emancipazione femminili, la ricorrenza punta non solo a ricordare le conquiste sociali, economiche, politiche, ma anche a riportare l'attenzione sui temi dell'uguaglianza di genere, dei diritti riproduttivi, delle discriminazioni e delle violenze contro le donne. Nella data odierna si celebra anche l'anniversario della nascita del cantautore Antonello Venditti e quella del giornalista sportivo, recentemente scomparso all'età di 86 anni, Bruno Pizzul. Era l'8del 1965 quando il primo contingente di 3.500 Marines iniziò le operazioni di sbarco sulla costa del Vietnam del sud, dando il via alla guerra del Vietnam, ed era la stessa data del 1971 quando Joe Frazier sconfisse Muhammad Ali nel primo di tre incontri memorabili.