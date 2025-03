Piperspettacoloitaliano.it - Imma Tataranni 5 si farà la quinta stagione, quando esce: Vanessa Scalera per l’ultima volta sarà il Sostituto Procuratore

C’è aria di addio pernei panni di, ildi Matera. Una fiction che ha appassionato milioni di telespettatori, grazie a una storia autentica, divertente e sentimentale. Non sempre animi cauti tra l’attrice e la scrittrice. Lo scontro clamoroso trae Mariolina Venezia ne è una piccola testimonianza. Dopo l’epilogo della quarta serie, cosa dobbiamo aspettarci ?5 silasu Rai 1 ?5 silapervoleva dire addio già in questa quarta“Abbiamo ultimato la quarta, e io volevo finirla qui. Però poi la mia agente Moira mi ha detto, facciamone unae salutiamo.” La conferma arriva anche dal regista Francesco Amato “La produzione verrà a breve per effettuare sopralluoghi ed ambientare le nuove storie che daranno vita alladella serie”.