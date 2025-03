Secoloditalia.it - Ilaria Salis “gode” su X che a risarcire i migranti siano gli italiani. Il web insorge: “L’unica a non pagare i debiti in Italia sei tu”

Leggi su Secoloditalia.it

E’ molto feliceche idella nave Diciotti vengano risarciti, come da sentenza della Corte di Cassazione. Non sorprende che l’europarlamentare scriva un post di giubilo su X: che sia Salvini a, come lei auspica, che– come accadrà- glitutti- poco importa. Lei ha rapporti per così dire, disinvolti, con il termina “pagamenti”.certezza è che a nonmai sarà lei. Il suo commento si guadagna un profluvio di critiche. Inizia a puntare il premier: “La presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato: ‘questa decisione non avvicina i cittadini alle istituzioni’. Ma la verità è che i cittadini dovrannoper colpa di chi era al governo. Credo quindi che anon debbano essere i contribuenti, ma l’allora ministro dell’Interno #Salvini e la Lega.