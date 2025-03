Agi.it - Il Viminale replica ai giudici sulla sentenza Diciotti: "Decisione sostanzialmente ininfluente"

AGI - C'è "assoluta tranquillità" aldopo ladella Cassazionenave. E questo soprattutto perché, in base all'analisi tecnica della stessa, a quanto apprende l'AGI si ritiene che ladeisiagestione attuale dell'immigrazione irregolare dal nord Africa (assegnazione dei porti alle navi private, rapporti con le autorità di Tunisia e Libia, etc). Secondo il ministero, dalla Consulta si sarebbero limitati ad affermare un principio, peraltro "non condivisibile". E ora viene rimessa alla Corte di appello la concreta determinazione di un possibile risarcimento a favore del singolo ricorrente ospitato a bordo della nave. Al di là della affermazione di principio, almonitoreranno la questione per vedere quale sarà l'esito pratico di questi risarcimenti in relazione al presunto danno che avrebbero ricevuto dei migranti per essere stati ospitati a bordo di una nave militare italiana, dove sono stati accuditi e rifocillati in seguito a un salvataggio avvenuto in acque internazionali di competenza non italiana.