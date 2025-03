Il Venezia beffa il Como nel recupero, finisce 1-1 al Sinigaglia

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – All’ultimo respiro ildi Eusebio Di Francesco riesce a strappare un punto alcontro il, interrompendo così una striscia di quattro partite senza reti. Nell’anticipo del sabato di Serie A, lo scontro salvezza fra lariani e lagunari termina 1-1. Succede tutto nel secondo tempo: alla rete dell’ex Fiorentina Ikone, entrato poco prima dopo l’intervallo, ha risposto nel finale Gytkjaer su rigore. Un pari alla fine meritato per quanto prodotto dalle due formazioni nel corso del match.ECCO COME E’ ANDATA TRA PARMA E TORINOIl racconto del matchI grandi protagonisti della prima frazione sono senza ombra di dubbio i due portieri, decisivi nel mantenere il risultato in equilibrio. Il primo a mettersi il luce è l’ex Inter Radu, che al 22? riesce a deviare sul palo il colpo di testa di Smolcic.