Ilgiorno.it - Il Venezia beffa il Como al Sinigaglia, un rigore al 95° e il match salvezza finisce con un pareggio

Leggi su Ilgiorno.it

, 8 marzo 2025 – Ilpareggia la sfidacontro il, in una partita molto ricca di occasioni, ma vieneto nel finale daldi Gytkjaer che ha risposto al gol di Ikonè. Un punto che poteva essere una vittoria ma che rende la classifica dei lariani abbastanza rassicurante, con Fabregas che potrà concentrarsi sempre di più sullo sviluppo del suo gioco e la crescita dei talenti lariani. Fabregas senza Kempf e Vojvoda squalificati, mette al centro della difesa il giovane brasiliano Fellipe Jack, che ha scelto la nazionale italiana under 21, invece della giallo-oro. Diao fin dal primo minuto da problemi sulla fascia sinistra e aini non resta che fermarlo in modo falloso. Ilinizia pressando come al solito, e al 10' un dai e vai in velocità fra Diao, Paz e Strefezza, porta il furetto lariano in area, il suo tiro angolo però viene parato da Radu, in tuffo.