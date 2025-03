Ilrestodelcarlino.it - Il vandalo del centro? Una signora. Sessantenne riga una decina di auto: "Non riuscivo a passare col cane"

All’apparenza usciva per fare una passeggiata con il, ma il vero proposito era quello di mettere a segno un vero e proprio raid punitivo contro le(a suo dire) parcheggiate male e quindi capaci di ostacolare sia lei che Fido. A danneggiare almeno unadiin via Ardizi non erano i baby vandali, ma una "insospettabile"pesarese di 60 anni che è stata denunciata per danneggiamento dopo aver messo ko la carrozzeria di unadi macchine posteggiate instorico, poco lontano da piazzale Micciché. La, residente in zona, è stata identificata nei giorni scorsi grazie a un’indagine condotta dalla Squadra Volante della polizia e dall’ufficio denunce. L’ipotesi era che potesse trattarsi della mano di un gruppo di baby-vandali. Ma la realtà era ben diversa e l’indagine è arrivata a stringere il cerchio su una "giustiziera" solitaria.