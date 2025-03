Sport.quotidiano.net - Il Terranuova Traiana giocherà al Franchi sabato 15 marzo, parla il centrocampista biancorosso. Massai: "A Siena senza paura, vogliamo il bis»

"Abbiamo qualche in giorno in più per poter preparare al meglio una sfida difficile e importante". Are è Andreadel, che non disdegna affatto di avere più tempo a disposizione per concentrarsi sulla partita di15con il(la partita è stata posticipata per la concomitanza della corsa ciclistica delle Strade Bianche). Domani, mentre tutte le altre squadre del girone saranno impegnate, i biancorossi riposeranno per tornare poi in campo il prossimo weekend quando il campionato sarà fermo per la Viareggio Cup. Pernon sarà la prima volta assoluta al: "Quando ero al San Donato Tavarnelle ci ho giocato - ha raccontato il- allora non andò bene, resta il fatto che ci misureremo in un terreno di gioco in cui si è giocata la serie A.