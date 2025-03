Iltempo.it - Il Tempo delle Donne: un inno al femminile contro tutti i conformismi

Leggi su Iltempo.it

Abbiamo scelto una copertina speciale per un giorno speciale. Che dovrebbe durare tutto l'anno. Dalla politica alle forze armate, dalla cultura alla storia. Un viaggio con le nostre firme. Un Paese in cui leguidano il governo e l'opposizione, ma dove spesso prevale quello sche annulla il cammino lento dell'Italia verso l'obiettivo della vera parità. Il #. Abbiamo scelto una copertina speciale per un giorno speciale. Dalla #politica alle #forzearmate, dalla #cultura alla #storia: un viaggio con le nostre firme #8marzo #ilquotidiano #FestadellaDonna pic.twitter.com/48YULPhK0o — IL(@web) March 8, 2025 Sgombriamo subito il campo dai: le, come scriveva Oriana Fallaci in «Il sesso inutile», non sono «una fauna speciale» e la complementaritàdue voci (quellae quella maschile), non sono chiodi su cui oggi, con Giorgia Meloni alla guida del governo ed Elly Schlein a capo del primo partito di opposizione, il treno del dibattito può ingenuamente deragliare.