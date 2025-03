Laverita.info - Il sospetto: dietro la corsa al riarmo un piano per salvare l’auto di Berlino

Leggi su Laverita.info

Il Consiglio europeo su Kiev ha prodotto un documento fuffa in cui non c’è riferimento al fondo da 800 miliardi. Soldi che fan comodo a Germania (e Francia) per rilanciare un’economia malridotta dalla transizione verde.