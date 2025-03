Ilgiorno.it - Il segreto della Brianza: "Produzione di qualità e una tradizione aperta all’innovazione"

Leggi su Ilgiorno.it

Un’avventura che cambia ogni anno, quella del Salone del Mobile, ma con una costante nella forte presenza delle aziende brianzole, che in questi anni hanno intrecciato la loro attività con la storia di questa vetrina mondiale del made in Italy. Una storia iniziata proprio dalla spinta di un territorio in cui l’artigianalità ha saputo aprirsi ai cambiamenti. Lo spiega bene Maria Porro, 42 anni, tre figli, una laurea con lode in Scenografia a Brera, direttrice marketing dell’azienda di famiglia, ma soprattutto prima presidente donna del Salone del Mobile. Che cosa porta laal Salone del Mobile? Quali sono le sue peculiarità? "Il Salone è nato anche sulla spintavicinanza di un territorio estremamente fertile dal punto di vista produttivo a una città come Milano, con i suoi studi di architettura e con la Triennale.