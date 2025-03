Agi.it - Il saluto a Pasquale Laurito cronista e "uomo buono"

AGI - "Onesto, generoso, attento alle necessità delle persone bisognose, amante dell'arte, della musica lirica e della barca a vela". E ancora: cattolico praticante fino all'ultimo con "un'intima comunione con il Signore", persona "appassionata del suo mestiere" e "riservata". È il volto di, un pezzo importante di storia del giornalismo parlamentare, che da ora diventa memoria ed esempio da non dimenticare. Ai funerali di, nella chiesa di Santa Emerenziana a Roma, è il volto dell'a fare la parte da protagonista, quasi superando il ruolo di giornalista per tutta la vita,sin dalla Costituente e poi decano della stampa parlamentare. Occhi e orecchie sempre attenti alla politica e ai suoi personaggi, per raccontare con sintesi intelligente e veritiera le attività dei partiti e dei loro leader.