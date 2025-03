Ilgiorno.it - Il ritorno alla vita dopo l’ictus: "Non parlavo ma mi sono ascoltata"

Il suo 8 Marzo è qualcosa di più di una ricorrenza. È la festa di una svolta. Di unche le ha tolto le parole, ma lei non si è mai arresa. Per Paola Nicolai, imprenditrice milanese che ha un’agenzia di comunicazione, la malattia ha segnato un prima e un. "Mi ha regalato un nuovo sguardo sullae sul lavoro. Ho raccontato tutto in un libro per aiutare chi come me soffre di afasia". “Ho ascoltato la mia voce“ (Bookness, 2024) è il titolo dell’autobiografia nella quale non ha nascosto le difficoltà. Parte del ricavato sosterrà le persone come lei "perché non tutti pospermettersi le cure". Unafrenetica fra clienti importanti ed eventi si interrompe all’improvviso una sera di ottobre di quattro anni fa. Paola all’apparenza aveva tutto "ma non ero felice", racconta.