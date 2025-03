Quotidiano.net - Il rito sciamanico finito in tragedia. L’autopsia su Alex Marangon: "È stato pestato prima di morire"

Leggi su Quotidiano.net

di, secondo la ricostruzione degli investigatori, cadendo da una terrazzamento alto più di dieci metri, sul greto del Piave, nei pressi dell’abbazia di Santa Bona a Vidor (Treviso),potrebbe esserepercosso al volto e al co. L’ipotesi è contenuta nella perizia redatta da Alberto Furlanetto, consulente del pubblico ministero, nel contesto delle indagini sul decesso del 25enne di Marcon (Venezia), la cui sparizione fu segnalata la notte tra il 28 ed il 29 luglio dello scorso anno durante un. Il corpo del ragazzo venne ritrovato privo di vita sull’alveo ghiaioso del fiume, a poca distanza dal punto in cui si presume possa essere precipitato. Una tesi che non ha mai convinto la famiglia e chi si recò per primo sul luogo dove avvennero i fatti.