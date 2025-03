Gamberorosso.it - Il ristorante calabrese che nei suoi piatti celebra la Sila

Dopo la laurea in Scienze Turistiche, gli “studi” si spostano dall’altra parte del pass del, iniziando proprio dal Biafora restaurant (ilall'interno dell'hotel, tuttora operativo e aperto solo agli ospiti), partendo volutamente dai gradini più “bassi”. Parliamo di Antonio Biafora che durante i periodi di bassa stagione ne approfitta per fare stage in varie città italiane, da Caserta a Sottomarina, fino ad approdare all'Alma di Colorno, per poi continuare con gli studi e altri stage: alil Vigneto di Roddi d’Alba, al Bracali di Massa Marittima e a Potenza con il compianto chef Frank Rizzuti da Cucina del Sud. Ma l'obiettivo è sempre stato quello di tornare a San Giovanni in Fiore, nella suaper dedicarle il suo.Albicocca ossidata, gin e zafferanoIlHyleHyle, che si legge “ile”, è un termine coniato da Aristotele e significa materia, veniva usato dai greci sin dalle prime visite sull’altopianono: lae iincantevoli e millenari boschi erano un posto ricco di legna, di materia appunto.