Iltempo.it - Il record di Francesco: mai un Papa ricoverato 23 giorni in ospedale

Oggi è il ventitreesimo giorno di ricovero al Gemelli per, unassoluto a cui nemmeno Giovanni Paolo II era mai arrivato nei dieci ricoveri presso il nosocomio romano nell'arco dei ventisette anni del suo pontificato. Il più lungo perWoytjla fu ovviamente quello iniziato nel tardo pomeriggio del 13 maggio 1981, quando, dopo aver subito un attentato in piazza San Pietro per mano di Ali Agca, il pontefice polacco fu trasferito d'urgenza al Policlinico Gemelli e sottoposto a un intervento durato quasi sei ore. Giovanni Paolo II fu dimesso dall'romano il 3 giugno, esattamente ventunodopo. Proprio per la lunga durata di quella degenza e per la necessità di tornarvi nello stesso anno altre due volte a distanza ravvicinata, Woytjla definì il Gemelli «il Vaticano numero tre», cioè la sua terza residenza dopo il Palazzo Apostolico e Castel Gandolfo.