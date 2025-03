Ilrestodelcarlino.it - Il rebus di piazza Redi. Tre palazzi dicono no: "Allora partiamo con chi ci sta adesso"

Non c’è unanimità di intenti tra i ventidue condomini diche sono stati chiamati a decidere sulla partecipazione all’intervento di restyling dellae che prevede il rifacimento della pavimentazione e la tinteggiatura di colonne, portici e soffitti. Come da programma gli amministratori di condominio si sono riuniti infatti ieri mattina per fare il punto della situazione a seguito delle assemblee che hanno organizzato durante le passate due settimane e su ventidue condomini tre hanno dato parere negativo alla partecipazione alle spese per i lavori. Il Comune di Pesaro aveva proposto ai residenti un patto tra pubblico e privato per intervenire sul loggiato di(di proprietà privata ma ad uso pubblico) mettendo a disposizione risorse per 400mila euro mentre per i restanti 200mila, avrebbero dovuto partecipare i residenti della zona.