Quifinanza.it - Il prezzo del gas oggi 8 marzo 2025

Ildel gasIldel gas al metro cubo stabilitoda ARERA è pari a 0,570555 €/Smc (standard metro cubo). Nel mercato libero, invece, ildi un Smc di metano è fissato dai vari fornitori.Come si compone ildel gasIldel gas in Italia è determinato da diversi fattori, tra cui il costo di approvvigionamento, le spese di trasporto e distribuzione, le tasse e le imposte. ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce ildel gas per il Servizio di Tutela, che è quello applicato ai clienti non ancora passati al mercato libero. I fornitori nel mercato libero, invece, possono offrire tariffe diverse in base alle loro politiche commerciali e alle condizioni di mercato.del gas nel Servizio di Tutela e VulnerabilitàIl Servizio di Tutela è un sistema di protezione per i consumatori di gas che non hanno ancora scelto un fornitore nel mercato libero.